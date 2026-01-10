LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | nevica in Svizzera partenza confermata
Segui la diretta del Gigante di Adelboden 2026, valida per lo sci alpino maschile. La gara si svolge in condizioni di neve in Svizzera, con la partenza confermata. Restate aggiornati sugli sviluppi e sugli orari delle discipline, cliccando sul link per la diretta in tempo reale.
I pettorali di partenza: 1 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic 2 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer 5 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer 6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 8 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer 9 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic 10 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic 11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol 12 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer 13 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol 14 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar 15 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head 16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 17 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol 18 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol 19 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon 20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl 21 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer 22 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer 23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 24 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head 25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head 26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl 27 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol 28 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head 29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol 30 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer 31 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar 32 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer 33 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic 34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl 35 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head 36 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon 37 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic 38 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic 39 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head 40 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli 41 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer 42 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 AIN Rossignol 43 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head 44 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head 45 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol 46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol 47 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 48 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer 49 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol 50 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon 51 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head 52 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic 53 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head 54 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic 55 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl 56 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol 57 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer 58 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head 59 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli 60 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon 61 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol 62 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon 63 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 AIN Atomic 64 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl 65 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol 66 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon 67 221675 CARRICK-SMITH Freddy 2007 GBR Dynastar 68 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl 69 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic 70 6294662 TRANCHINA Pietro 2003 MAR Rossignol
