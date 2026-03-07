In altre parole su La7 gli ospiti del 7 marzo | Luca Argentero Gad Lerner

Il 7 marzo su La7 sono stati ospiti Luca Argentero e Gad Lerner. Durante la trasmissione si sono discussi gli eventi della settimana, con particolare attenzione allo scoppio della guerra in Iran. La puntata ha affrontato i principali fatti di attualità, offrendo approfondimenti sui temi più dibattuti e coinvolgendo i presenti in un confronto diretto.

Nuova puntata di In altre parole questa sera, sabato 7 marzo 2026, su La7 dopo la pausa per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo. Massimo Gramellini condurrà il pubblico tra i diversi temi della settimana, tra politica internazionale e italiana, attualità e temi legati al mondo della letteratura e dello spettacolo. Arrivato alla sua terza edizione, dopo gli anni trascorsi su Rai 3, In altre parole vede la presenza di numerosi ospiti che dialogheranno con il conduttore e con i membri del cast fisso del programma. Nella puntata di In altre parole del 7 marzo 2026, Massimo Gramellini incontrerà Gad Lerner, con cui parlerà della guerra attualmente in corso in Iran e quale potrebbe essere il futuro di quell'area del mondo, analizzando le possibili conseguenze sull'economia globale.