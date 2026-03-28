Immissioni in ruolo 2026 elenchi regionali sono la novità ma saranno utili solo se rimarranno ancora posti dopo scorrimento dei concorsi

Durante un question time trasmesso il 25 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è discusso delle immissioni in ruolo previste per il 2026. In particolare, si è parlato degli elenchi regionali, che rappresentano una novità, ma la loro effettiva utilità dipenderà dalla presenza di posti disponibili dopo lo scorrimento dei concorsi.

Nel question time del 25 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato anche di elenchi regionali per il ruolo. Si tratta del nuovo canale di assunzioni, che sarà attivato qualora nella regione di riferimento saranno esaurite le graduatorie dei concorsi (fino al limite aggiuntivo del 30% ) e ci saranno ancora posti vuoti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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