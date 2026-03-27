Il Parlamento europeo ha approvato con 389 voti favorevoli, 206 contrari e 32 astenuti un piano che prevede la creazione di centri di rimpatrio nei paesi terzi. La proposta riguarda l’istituzione di hub nei paesi extra-UE, tra cui un progetto pilota in Albania che rafforza il modello degli insediamenti di rimpatrio. La leader del governo italiano ha commentato positivamente questa decisione.

Il modello degli hub nei Paesi terzi richiama e rafforza il centro in Albania, progetto pilota dell’Italia voluto dal governo Meloni che segue una linea meno permissiva nei confronti dei migranti Il Parlamento europeo imprime una svolta alla politica migratoria approvando una linea più dura n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Migranti, ok del Parlamento Ue ai centri per i rimpatri nei Paesi terzi con 389 sì, 206 no e 32 astenuti, Meloni: "Ecco la direzione giusta"

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“La direzione giusta”: espellere migranti non accompagnati. x.com