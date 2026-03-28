Ilaria Salis sottoposta a controlli in hotel a Roma la Questura | Atto dovuto dopo segnalazione da Germania

La Questura di Roma ha eseguito controlli in un hotel della capitale su richiesta delle autorità tedesche, che avevano segnalato una persona. La polizia ha dichiarato che si è trattato di un atto dovuto. Nel frattempo, negli Stati Uniti, è attivo un movimento chiamato No Kings, nato contro le politiche dell’ex presidente Trump e diffuso in vari paesi.

No Kings è un movimento americano nato contro le politiche di Trump che si è diramato in tutto il mondo. Oggi a Roma partirà il corteo nel quale si manifesta anche contro il governo Meloni. Piantedosi teme infiltrazioni di estremisti anarchici dopo le ultime vicende. Intanto, l'europarlamentare eletta con Avs è stata sottoposta a controlli preventivi, durante cui le sono stati chiesti i documenti ma senza perquisizione Sono le 7 del mattino quando alcuni poliziotti bussano alla porta della camera d’hotel, doveIlaria Salissoggiornava a Roma perprendere parte alla manifestazione No Kings. L’europarlamentare eletta con Avsè stata sottoposta a controlli preventivi, durante cui le sono stati chiesti i documenti masenza perquisizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ilaria Salis sottoposta a controlli in hotel a Roma, la Questura: “Atto dovuto” dopo segnalazione da Germania Articoli correlati Ilaria Salis: “Sottoposta a controllo in hotel. L’Italia oramai è un regime”. La polizia: “Atto dovuto per richiesta di Paese terzo”Roma, 28 marzo 2026 - L'europarlamentare Ilaria Salis sottoposta a un controllo preventivo da parte della polizia in un hotel a Roma, dove si trova... Leggi anche: Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese» Una raccolta di contenuti su Ilaria Salis Temi più discussi: Controllo in hotel per Ilaria Salis: il caso solleva interrogativi politici; Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovuto; Avs, per l'eurodeputata Salis controllo di polizia preventivo in hotel; Cuba, la flottiglia europea sfida il blocco Usa - pagina 16. Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis denuncia controllo preventivo Polizia in hotel. Questura: Atto dovuto ... tg24.sky.it Controllo in hotel all’alba: cos’è successo a Ilaria Salis a RomaControllo di polizia nella stanza d’hotel di Ilaria Salis a Roma: ricostruzione dei fatti, reazioni politiche e implicazioni. blogsicilia.it “Mi hanno chiesto se sarei andata in piazza” e “se ho libri pericolosi” Controllo all’alba nella stanza d’albergo dell’europarlamentare Ilaria Salis: la Questura parla di atto dovuto su segnalazione internazionale, ma lei smentisce e denuncia domande legate alla - facebook.com facebook Controllo Ilaria Salis non iniziativa della polizia italiana In merito al controllo che nelle prime ore della mattina odierna ha interessato l’eurodeputata Ilaria Salis presso una struttura ricettiva della capitale, il Questore di Roma precisa che la predetta attività origi x.com