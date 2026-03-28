Ilaria Salis perquisita la sua stanza d' hotel a Roma prima del corteo No Kings questura | Atto dovuto richiesto da Germania

Nella notte, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione nella stanza d'hotel di una donna a Roma, prima del corteo No Kings. La questura ha spiegato che l’operazione era un atto dovuto, richiesto dalle autorità tedesche. La donna ha denunciato l’episodio come un atto intimidatorio legato alla manifestazione in programma. La perquisizione si è svolta all’alba senza ulteriori dettagli ufficiali.

Controllo in hotel all’alba: Salis denuncia un atto intimidatorio legato al corteo, mentre la Questura parla di routine su segnalazione estera e nega ogni finalità politica L'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, ha subito una perquisizione all'alba di oggi, sabato 28 m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis, perquisita la sua stanza d'hotel a Roma prima del corteo No Kings, questura: "Atto dovuto richiesto da Germania" Articoli correlati Ilaria Salis sottoposta a controlli in hotel a Roma, la Questura: “Atto dovuto” dopo segnalazione da GermaniaNo Kings è un movimento americano nato contro le politiche di Trump che si è diramato in tutto il mondo. Leggi anche: Ilaria Salis, la polizia nella stanza d'albergo dell'europarlamentare prima del corteo a Roma. «Atto dovuto, segnalazione da altro Paese» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ilaria Salis Temi più discussi: Ilaria Salis (Avs), 'fallimento clamoroso di Meloni, ora dimissioni'; Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovuto; Referendum giustizia, Ilaria Salis: Uno statista che si rispetti si dovrebbe dimettere; Nel drone precipitato su Maidan ci sono componenti occidentali, statunitensi compresi. Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovutoIl controllo preventivo dell'eurodeputata, oggi nella capitale per il corteo No Kings. La questura di Roma replica: 'Atto dovuto per segnalazione da Paese terzo' ... adnkronos.com Perquisita la stanza dell’Europarlamentare Ilaria Salis prima del corteo a Roma: Con Meloni Stato di poliziaAll’alba la polizia ha effettuato un controllo preventivo nella stanza d’albergo di Ilaria Salis. L’europarlamentare denuncia a Fanpage che l’episodio sarebbe strettamente legato alla manifestazione ... fanpage.it L’eurodeputata Ilaria #Salis alla manifestazione di Roma No Kings racconta il controllo preventivo subito in mattinata nella sua stanza d’albergo. nessun verbale è stato rilasciato e le sono state fatte domande sulla manifestazione. “È un atto gravissimo e andr - facebook.com facebook Roma, Ilaria Salis alla manifestazione 'No Kings': "Svegliata in hotel dalla polizia per un controllo di un'ora. Segnalazione da uno Stato estero, un fatto grave per la democrazia". Le parole dell'eurodeputata Avs. x.com