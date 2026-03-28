Ilaria Salis perquisita a Roma smentisce la Questura | Evidente correlazione con corteo No Kings
All'alba, le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione presso la stanza d'albergo di un europarlamentare. La Questura ha riferito che si tratta di un'operazione legata a un corteo, mentre l'interessata ha negato questa connessione e ha dichiarato che non ci sono motivi per collegare l'intervento alle proteste dei No Kings.
Controllo all'alba nella stanza d'albergo dell'europarlamentare Ilaria Salis: la Questura parla di atto dovuto su segnalazione internazionale, ma lei smentisce e denuncia domande legate alla manifestazione: "Mi hanno chiesto se sarei andata in piazza" e "se ho libri pericolosi": per Salis è "un'intimidazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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