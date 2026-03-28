Un eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha segnalato di essere stata sottoposta a un controllo delle forze dell’ordine nella sua stanza d’albergo a Roma. L’episodio si è verificato poco prima dell’inizio di un corteo e la stessa rappresentante ha precisato che il controllo non sarebbe stato collegato alla manifestazione. La notizia è stata comunicata da un rapporto proveniente dalla Germania.

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel a Roma, a ridosso dell'inizio del corteo No Kings e Askatasuna. Secondo quanto riferito, due agenti si sono presentati all'alba per un «controllo preventivo», restando nella stanza per quasi un'ora nonostante l'esponente politica si fosse immediatamente qualificata. L'episodio ha scatenato la reazione dei leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che in una nota congiunta hanno definito l'accaduto di una «gravità inaudita». Il comunicato I due... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ilaria Salis, la polizia nella sua stanza d'albergo a Roma. «Controllo non collegato al corteo». La segnalazione dalla Germania

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Controllo in hotel all’alba: cos'è successo a Ilaria Salis a Roma - facebook.com facebook

Il controllo di oltre un’ora in hotel nei confronti dell’eurodeputata Ilaria Salis, a cui va la mia piena solidarietà, è un fatto gravissimo, da regime più che da democrazia europea. Il diritto di manifestare è scolpito nella Costituzione. E gli italiani lo hanno ribadito ch x.com