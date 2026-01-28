Accoltellato nella stanza d' albergo a Chieti | la polizia arresta un 27enne per tentato omicidio

Una rissa in un albergo di Chieti si è conclusa con un tentato omicidio. La polizia ha arrestato un 27enne dopo che ha accoltellato un uomo, che ora si trova in ospedale in gravi condizioni. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno fermato il presunto aggressore sul posto. La vicenda sta ancora cercando di chiarire i motivi dello scontro.

Il ferito, ospite della struttura, è ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti sono intervenuti per una lite e hanno arrestato un uomo Tentato omicidio in un albergo di Chieti dove un uomo di 27 anni è stato arrestato: avrebbe accoltellato una persona, finita in ospedale in gravi condizioni, in una stanza d'albergo. La squadra mobile della questura di Chieti, unitamente alla squadra volante, è intervenuta la scorsa notte in un noto esercizio alberghiero cittadino per una lite avvenuta in una stanza. Uno dei due uomini, ospite della struttura, era a terra, attinto da varie coltellate sul volto e sul collo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

