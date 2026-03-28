Nella notte prima di una manifestazione a Roma, la polizia ha effettuato una perquisizione nella stanza d’albergo di un europarlamentare. Il controllo, durato più di un’ora, si è svolto in modo preventivo e si è concluso all’alba. L’operazione si è verificata prima dell’iniziativa pubblica denominata “No Kings”.

Un controllo “preventivo” della polizia, all’alba, nella stanza d’albergo di una europarlamentare, durato oltre un’ora alla vigilia della manifestazione “No Kings” a Roma. A denunciarlo è Ilaria Salis, che sui social racconta un episodio che definisce esplicitamente intimidatorio: “La Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo per un controllo preventivo. effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere. viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere”. Parole che piombano dentro il già acceso scontro politico sulle misure di sicurezza e sull’equilibrio, sempre più fragile, tra ordine pubblico e libertà di manifestazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ilaria Salis, la camera d’albergo perquisita prima della manifestazione: “Rendiamoci conto”

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