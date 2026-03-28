Controlli della polizia in hotel per Ilaria Salis a Roma

Questa mattina, alle 7.30, agenti di polizia sono entrati nella camera di un hotel a Roma e hanno trovato un’eurodeputata. Sono stati effettuati controlli nella struttura senza che si conoscano al momento i motivi ufficiali dell’intervento. La presenza delle forze dell’ordine si è verificata in un momento di normale soggiorno in albergo. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla vicenda.

Risveglio turbolento per Ilaria Salis. L’eurodeputata è stata raggiunta questa mattina alle 7.30 da agenti di polizia nella sua camera d’albergo a Roma. La motivazione è adducibile ad un “controllo preventivo” in vista di una manifestazione, dovuta a segnalazione di altro Paese. Scatta la denuncia dei leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che parlano di azione “inaudita” e “gravissima”. Salis non si lascia intimidire dall’accaduto. Invoca il diritto di manifestare e lo difende. “Hanno bussato alla mia porta che stavo ancora dormendo. E poi sono stati lì un’ora a farmi domande. Mi chiedo perché questo controllo proprio nel giorno della manifestazione NoKings Italy, quando sono qui in città da tre giorni. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Controlli della polizia in hotel per Ilaria Salis a Roma Articoli correlati Leggi anche: Blitz della polizia in hotel per Ilaria Salis a Roma Leggi anche: Ilaria Salis perquisita in un hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La Questura: «Controlli di routine» Controllo preventivo a Ilaria Salis in hotel prima del corteo No Kings a Roma Contenuti utili per approfondire Controlli della Temi più discussi: CONTROLLI DELLA TASK FORCE COORDINATA DALLA POLIZIA DI STATO AD ACIREALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE E SUI LUOGHI DI LAVORO. RISCONTRATE GRAVI IRREGOLARITÀ E SANZIONATE DUE ATTIVITA’ COMMERCI; Controlli della Polizia tra giardini, stazioni ed esercizi commerciali; Intensificati i controlli della polizia stradale: fioccano multe; Controlli notturni della polizia locale: fermati quasi 400 veicoli. Epatite A, controlli della Polizia locale a Casavatore: multe per 5.000 euro e stretta sui ristorantiCasavatore attua misure di sicurezza per la salute pubblica dopo casi di epatite A, intensificando il controllo contro l'illegalità. cronachedellacampania.it Il 2025 della Polizia locale. Controlli ed educazione. Simulatore guida ubriachiGli incidenti rilevati sono 49, mentre 540 i verbali per contravvenzioni al codice. La sindaca Vanni: Controllo puntuale sul territorio per garantire la sicurezza. lanazione.it BRONTE, DENUNCIATO 48ENNE: IN TASCA UN COLTELLO DURANTE I CONTROLLI DEI CARABINIERI Bronte – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione del porto abusivo di armi, i Carabinieri del Radiomobile della Comp - facebook.com facebook Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, finalizzati al contrasto dei reati predatori e dello spaccio. Questa volta a essere passati al setaccio sono stati i quartieri Monte Mario e Ottavia: il bilancio è di 3 arresti e 1 denuncia. All’esito dell’attività, nel corso della qu x.com