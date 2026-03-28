Un europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha pubblicato un post sui social network, affermando che l'Italia sarebbe ormai un regime. Nella stessa giornata, ha condiviso una foto con un poliziotto e un commento con un'immagine che ha suscitato reazioni e polemiche tra gli utenti. La pubblicazione ha attirato l'attenzione di diversi commentatori e ha sollevato discussioni online.

Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha pubblicato sabato mattina il seguente post sui suoi profili social urlando allo scandalo: "L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto". Al post ha aggiunto l’emoticon della faccina che vomita. Nel messaggio l’eurodeputata denuncia di essere stata svegliata alle prime ore del mattino da agenti di polizia che si sono presentati nella sua camera d’hotel per un controllo preventivo, durato oltre un’ora, in vista della manifestazione No Kings prevista per il pomeriggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, il post col "vomito" e la foto con il poliziotto: è polemica

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