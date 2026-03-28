Ilaria Salis blitz della polizia in albergo | lei si infuria

A Roma, durante un controllo di routine in un hotel, le forze dell’ordine sono intervenute in modo inaspettato. La presenza delle autorità ha portato a un blitz che ha coinvolto una persona presente nella struttura, suscitando una reazione di irritazione da parte sua. L’intervento ha avuto luogo senza precedenti e ha portato a un’interruzione improvvisa delle attività dell’albergo.

Una presenza, quella delle forze dell’ordine, che doveva passare inosservata. E invece no. A Roma, dentro un hotel come tanti, un controllo di routine si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Perché tra gli ospiti c’era Ilaria Salis. E da quel momento, nulla è rimasto “normale”. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti stavano effettuando verifiche legate alla sicurezza e alla registrazione degli ospiti. Nulla di anomalo, almeno sulla carta. Ma la presenza dell’eurodeputata ha cambiato completamente il peso dell’episodio, trasformando un controllo ordinario in un caso politico. La reazione: “Inaccettabile”. La risposta di Salis è stata immediata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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