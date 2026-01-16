Domani ti sistemo io il messaggio prima dell' agguato a scuola | lo studente si è portato il coltello da casa arrestato per tentato omicidio

Un diciottenne di origine marocchina è stato arrestato a La Spezia per aver accoltellato un compagno di scuola, di origine egiziana, in classe. L’indagine ha rivelato che il giovane si era portato il coltello da casa, e il suo gesto si sarebbe preceduto da un messaggio che annunciava l’evento. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di situazioni di tensione tra studenti.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il diciottenne originario del Marocco, studente, che adesso è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un compagno di scuola, anche lui poco più che maggiorenne, originario dell'Egitto, in classe. All'istituto professionale "Einaudi Chiodo", nel plesso di via XX Settembre. Una vicenda gravissima, che lascia sotto choc La Spezia, dove l'aggressione è avvenuta, e l'Italia. Tante le reazioni politiche per una vicenda inimmaginabile. La vittima dell'accoltellamento è grave in ospedale dopo una lunga operazione chirurgica.

