Domani ti sistemo io il messaggio prima dell' agguato a scuola | lo studente si è portato il coltello da casa arrestato per tentato omicidio

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un diciottenne di origine marocchina è stato arrestato a La Spezia per aver accoltellato un compagno di scuola, di origine egiziana, in classe. L’indagine ha rivelato che il giovane si era portato il coltello da casa, e il suo gesto si sarebbe preceduto da un messaggio che annunciava l’evento. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di situazioni di tensione tra studenti.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il diciottenne originario del Marocco, studente, che adesso è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un compagno di scuola, anche lui poco più che maggiorenne, originario dell’Egitto, in classe. All’istituto professionale “Einaudi Chiodo”, nel plesso di via XX Settembre. Una vicenda gravissima, che lascia sotto choc La Spezia, dove l’aggressione è avvenuta, e l’Italia. Tante le reazioni politiche per una vicenda inimmaginabile. La vittima dell’accoltellamento è grave in ospedale dopo una lunga operazione chirurgica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

domani ti sistemo io il messaggio prima dell agguato a scuola lo studente si 232 portato il coltello da casa arrestato per tentato omicidio

© Lanazione.it - "Domani ti sistemo io", il messaggio prima dell'agguato a scuola: lo studente si è portato il coltello da casa, arrestato per tentato omicidio

Leggi anche: Accoltellato un 18enne a scuola, è gravissimo. Fermato un 19enne: si è portato il coltello da casa

Leggi anche: Aggredisce un poliziotto con un coltello, l’altro agente spara e lo ferisce: 24enne arrestato per tentato omicidio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.