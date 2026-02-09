Tinto Brass dà voce a Isola Farnese Raid fascista agli orti di Garbatella ASCOLTA il podcast di oggi 9 febbraio
Tinto Brass torna a parlare di Isola Farnese, mentre a Garbatella un raid fascista colpisce gli orti del quartiere. La notizia arriva nel giorno in cui il podcast di RomaTodaily fa il punto sulla giornata a Roma, con le voci di Matteo Torrioli e Valerio Valeri. La città si sveglia con episodi che riaccendono la tensione e l’attenzione sulla sicurezza nei quartieri.
Nella puntata di oggi vi racconteremo della situazione del borgo isolato di Isola Farnese con le parole del famoso regista Tinto Brass. Il fine settimana è stato caratterizzato dalla scomparsa della giornalista Angela Azzaro. Ancora vandalizzati gli orti urbani a Garbatella e poi la politica con Gualtieri che lancia la campagna elettorale. Doppio focus, uno sulla mobilità e un altro sulle reazioni all’estero in merito al ticket per vedere la Fontana di Trevi. Infine lo storico oro di Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi a e il punto sulla giornata di campionato di Lazio e le ultime sul posticipo della Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it
