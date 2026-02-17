Elettra Lamborghini in gara a Sanremo 2026 con Voilà racconta il significato del suo brano che è un inno al divertimento Video-intervista
(askanews) – Elettra Lamborghini è in gara alla 76 edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il suo nuovo brano Voilà. Per la "Twerking Queen" essere a Sanremo è un collage di sensazioni: «Sicuramente sia emozioni che ricordi che paure. Nel senso che comunque il primo anno ero un po' inconsapevole, quindi l'ho presa un po' così e mi sono divertita tantissimo, ho dei ricordi stupendi e mi ricordo anche quando sul palco stavo per svenire. L'anno scorso uguale quando sono andata da conduttrice. L'emozione rimane sempre, anche un po' la paura. Quest'anno ho tanta voglia di mostrare dei cambi e quindi ho molta pressione.
