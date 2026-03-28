Il tribunale di Milano ha stabilito che una persona ha il diritto di esprimere il proprio pensiero, anche se non può diffamare. La decisione riguarda un caso in cui si è parlato di un sequestro atipico, definito non giudiziario né conservativo. La sentenza ha riconosciuto in parte le ragioni di questa persona, evitando che si diffondessero affermazioni diffamatorie.

Milano, 28 marzo 2026 – Un "sequestro atipico (non giudiziario, non conservativo)". Così è stato definito il sequestro urgente e integrale dei contenuti relativi ad Alfonso Signorini e dei dispositivi di Falsissimo e degli altri canali di Fabrizio Corona, disposto il 26 gennaio scorso da un giudice milanese. Il Tribunale di Milano (collegio composto da Andrea Borrelli, Anna Bellesi e Serena Nicotra) ha accolto "parzialmente" il reclamo presentato dall'ex agente fotografico contro il provvedimento d'urgenza e cautelare con cui lo scorso gennaio gli era stato imposto di non diffondere ulteriori contenuti "di carattere diffamatorio" contro il conduttore, di rimuovere quelli già messi su web e social e di consegnare il materiale, compresi documenti, chat, immagini e video usati per le puntate del suo format “Falsissimo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tribunale di Milano dà ragione (in parte) a Corona: “Non può diffamare ma ha diritto a esprimere il suo pensiero”

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