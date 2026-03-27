Il tribunale di Milano | Corona deve rimuovere i contenuti di Falsissimo Ma il suo avvocato esulta | Abbiamo vinto

Il tribunale di Milano ha ordinato a una persona di rimuovere i contenuti pubblicati su una piattaforma online, ritenuti diffamatori. La sentenza conferma le accuse avanzate da un altro soggetto, che aveva presentato ricorso contro tali contenuti. L'avvocato del ricorrente ha commentato la decisione, affermando che si tratta di una vittoria legale.

Il tribunale di Milano conferma le ragioni di Signorini contro Corona: contenuti diffamatori da rimuovere. Ma l'avvocato di Corona esulta lo stesso: "Abbiamo vinto noi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Riattivato il profilo dell’avvocato di Corona: non era censura ma “crisi virale” dei contenutiIl profilo Instagram dell'avvocato Ivano Chiesa è stato riattivato dopo poche ore. Corona in tribunale per il blocco richiesto da Signorini, il suo avvocato: “No alla censura, non siamo in Russia”Corona in tribunale dopo la richiesta di Alfonso Signorini di bloccare la puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio. Corona arriva in tribunale a Milano: sfida la DDA attacca la censura sui social “li rovino” Aggiornamenti e notizie su Il tribunale di Milano 8220 Corona deve... Temi più discussi: Il tribunale di Milano ha condannato nove persone per l'incendio del 2021 alla Torre dei Moro; Palazzo Marino. Processi in materia urbanistica ed edilizia, la nota del Comune di Milano; Presidente Tribunale di Milano: 'Vittoria contro le delegittimazioni'; Incendio Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni: la sentenza. Fabrizio Corona condannato dal Tribunale di Milano per le sue diffamazioni su Alfonso SignoriniNel frattempo prosegue l'iter giudiziario reciproco, in sede penale, che alla luce anche di questa sentenza del Tribunale Civile di Milano potrebbe comportare grave ripercussioni sulle attività e la l ... ilcorrieredelgiorno.it Il tribunale di Milano ha condannato nove persone per l’incendio del 2021 alla Torre dei MoroIl tribunale di Milano ha condannato nove persone a pene tra gli 8 mesi e i 3 anni di carcere per l’incendio del 29 agosto del 2021 alla Torre dei Moro, un palazzo residenziale di 18 piani in via Giac ... ilpost.it Borsa europea in calo, con Milano a -1%. Trump annuncia una tregua con l'Iran fino al 6 aprile, mentre i rendimenti obbligazionari e il prezzo del petrolio aumentano. - facebook.com facebook Katia Ricciarelli, gli 80 anni e la festa a Milano: «Per i loggionisti della Scala ero la Baudova, li maledissi. Canto per mia sorella Anna, in Rsa» x.com