Stop ai video su Alfonso Signorini pubblicati da Fabrizio Corona. Compresa dunque anche la puntata di “Falsissimo” annunciata dall’ex ‘re dei paparazzi’ per questa sera. Immediata la replica di Corona, attraverso il suo canale Telegram, mentre i suoi legali annunciano che impugneranno il provvedimento: “Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata come sapete. Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi. Non una condanna. Non una smentita. Solo tanta, ma tanta paura della verità”. “ Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Falsissimo: il Tribunale dà ragione a Signorini e blocca la puntata di stasera. Corona: non mi fermo

