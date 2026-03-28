Il torneo di doppio maschile dell'ATP Masters 1000 di Miami si è concluso con la vittoria di una coppia composta da un tennista torinese e un collega italiano. In finale, hanno battuto una coppia tra le più forti del circuito, conquistando il loro primo titolo di questa categoria. L'evento si è svolto sabato 28 marzo e ha visto trionfare i due italiani nel match decisivo.

Missione compiuta per il pinerolese Andrea Vavassori. Oggi, sabato 28 marzo, insieme a Simone Bolelli ha vinto il torneo di doppio maschile dell'Atp Masters 1000 sconfiggendo in finale la coppia composta da Heliövaara e Patten, tra le più forti dell'intero circuito. BolelliVavassori, numeri 4 del tabellone, in Florida hanno conquistato il loro primo titolo '1000' in carriera. BolelliVavassori hanno piazzato subito il break, poi hanno reso vani 4 set point annullandoli e hanno chiuso il primo parziale con un netto 6-4. Anche nel secondo set hanno piazzato subito il break e poi nel finale ne hanno piazzato un secondo per suggellare la vittoria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Il torinese Vavassori con Bolelli trionfa nel doppio maschile a Miami: è il loro primo titolo Masters 1000

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