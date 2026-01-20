La Germania valuta il boicottaggio dei Mondiali dopo le minacce di Trump | deciderà la federazione

La federazione tedesca sta considerando la propria partecipazione ai Mondiali 2026, in risposta alle tensioni politiche e alle recenti minacce di Donald Trump. La decisione sarà presa in merito alle eventuali implicazioni diplomatiche e sportive, valutando attentamente i pro e i contro di un'eventuale esclusione dalla competizione.

La Germania valuta la possibilità di non partecipare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, sullo sfondo delle tensioni politiche legate alle minacce di Donald Trump. Il governo tedesco si chiama fuori dalla decisione, lasciando a DFB e FIFA l'ultima parola su un eventuale boicottaggio.

