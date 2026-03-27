Dopo 28 giorni di conflitto tra Iran e Stati Uniti, il Pentagono sta valutando l'invio di circa 10 mila soldati di terra, mentre i negoziati diplomatici sono ancora interrotti. Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz rimane un punto focale della tensione internazionale e la tregua energetica annunciata nei giorni scorsi sembra essere saltata.

Il conflitto entra nel 28esimo giorno e cambia natura: il Pentagono studia l’invio di forze terrestri mentre i negoziati restano fermi e lo Stretto di Hormuz resta al centro della tensione globale. La possibile svolta militare segna il passaggio da una guerra a distanza a uno scontro diretto, con rischi di escalation e tempi più lunghi. La strategia americana si muove tra pressione militare e tentativi diplomatici falliti, mentre Teheran non dà segnali di apertura. Il quadro resta instabile e la finestra per una soluzione negoziale si restringe. 05:37 – Usa valutano truppe di terra Il Pentagono sta valutando l’invio di fino a 10mila soldati in Medio Oriente, segnando una possibile svolta nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran-Usa, Trump valuta truppe di terra: 10mila soldati pronti, salta la tregua energetica

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