Antonio Baiculescu del Team Jakini è campione dei Balcani di kickboxing

Antonio Baiculescu, atleta del Team Jakini di Arezzo, ha conquistato il titolo di campione dei Balcani di kickboxing. La competizione si è svolta recentemente e ha visto la sua vittoria in una delle categorie in gara. La competizione ha coinvolto diversi partecipanti provenienti dalla regione balcanica. Baiculescu ha ottenuto il risultato durante l’evento che si è tenuto in una città dei Balcani.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Antonio Baiculescu del Team Jakini di Arezzo è campione dei Balcani di kickboxing. Il prestigioso titolo internazionale della federazione WKU - World Kickboxing Union è stato conferito in occasione della trentatreesima edizione del gran galà degli sport da combattimento “Le stelle del ring” che, ospitato dal centro polivalente di Subbiano, ha trovato il proprio cuore in dieci incontri professionistici tra alcuni dei migliori atleti del panorama italiano ed europeo. Particolari attese sono state orientate proprio verso Baiculescu che ha sfidato l’albanese Hysen Kroi nei -70kg e che, al termine di un match sul filo dell’equilibrio, ha meritato la vittoria ai punti, vivendo l’emozione di sollevare la cintura WKU dei Balcani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antonio Baiculescu del Team Jakini è campione dei Balcani di kickboxing Pietro Spadone conquista il prestigioso titolo WKU dei Balcani di Kickboxing, specialità K-1Arezzo, 16 dicembre 2025 – La Fight & Fitness Academy di Figline Incisa Valdarno celebra un nuovo straordinario traguardo internazionale grazie a... Andrea Tavoletta è di nuovo Campione del Mondo Vince il titolo di Kickboxing Xfc AsiArezzo, 15 dicembre 2025 – Andrea Tavoletta è di nuovo Campione del Mondo Vince il titolo di Kickboxing XFC ASI.