Samira Lui ha raccontato a Verissimo di sentirsi felice e sorpresa per il successo di “La Ruota della Fortuna”. La showgirl ha detto di essere in un bel momento, circondata dall’affetto del pubblico, anche se non si aspettava di raggiungere così tanta popolarità. Ha anche scherzato sul suo aspetto, spiegando di aver fatto qualche ritocco, ma senza modifiche in viso. La sua collaborazione con Scotti le ha regalato una svolta, e lei si dice grata, anche se si deve ricordare di lavorare con lui.

“Sto vivendo un bel periodo, mi sento amata, voluta bene. È una cosa strana”, ha dichiarato Samira Lui a “ Verissimo “, reduce dal clamoroso successo de “La Ruota della Fortuna” al fianco di Gerry Scotti: “Non mi aspettavo il successo de La Ruota della Fortuna, non me ne rendo neanche conto forse. Da bambina sognavo di poter lavorare su un palcoscenico, intrattenere le persone. A Gerry posso dire solo grazie. È un mito prima come persona e poi come professionista”. “C’è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Gerry Scotti posso dire solo grazie, mi devo tirare un po’ di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con lui I ritocchini? Mi sono rifatta il seno, ma in viso nulla”: così Samira Lui a Verissimo

Samira Lui ha ringraziato Gerry Scotti con parole semplici e sincere.

Samira Lui è stata ospite di Verissimo e ha raccontato di più sulla sua vita privata e professionale.

