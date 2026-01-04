Devo capire se questa brutta cosa che ho il tumore si è ridotta un po’ o si è spostata Sono un po’ vigliacca perché non penso mai al futuro | così Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, ospite di Domenica In, ha condiviso con Mara Venier un aggiornamento sulla sua condizione di salute. La conduttrice ha spiegato di voler capire se il tumore al pancreas si sia ridotto o spostato, sottolineando la sua difficoltà ad affrontare il futuro. La sua testimonianza riflette la complessità e la delicatezza di questa sfida personale.

Enrica Bonaccorti, ospite di Domenica In, oggi 4 gennaio, a Mara Venier ha aggiornato sulla sua malattia, il tumore al pancreas. La conduttrice, 76 anni, ha dichiarato: “Sono in un limbo. Aspetto un incontro con il professor Tortora, devo capire cosa sia successo. Aspetto una risposta per capire cosa devo fare. Devo capire se questa brutta cosa che ho si è ridotta un po’ o si è spostata. E ancora: “Per ora non si sa, lo sapremo a breve. Il professore mi dirà se devo riprendere terapie o se la malattia si è ridotta, se ha lasciato quella vena per cui non si può intervenire”. Nelle ultime ore, la conduttrice si è sottoposta ad una Tac “e ho fatto tutte le analisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

