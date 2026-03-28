Il sottosegretario Albano a Lecco | incontri con le imprese e un patto per il futuro del territorio

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha visitato oggi la città di Lecco, incontrando rappresentanti delle imprese locali e partecipando a un evento con il candidato sindaco. La giornata è stata dedicata a confronti sulla situazione economica e a discutere possibili iniziative per lo sviluppo territoriale. L’incontro ha coinvolto diverse realtà imprenditoriali e istituzionali della zona.

La visita dell'esponente del Ministero dell'Economia su invito del candidato sindaco Boscagli: al centro il rilancio del "Sistema Lecco" e il sostegno alle eccellenze produttive Una giornata lecchese per l'onorevole Lucia Albano, esponente del governo, che ha voluto conoscere direttamente la realtà cittadina a partire da un invito del candidato sindaco Filippo Boscagli "La visita del sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, on. Lucia Albano – dichiara Boscagli – rappresenta il primo passo di quello che immaginiamo come un ritorno al 'Sistema Lecco': la rinascita di un dialogo che, dalla città, arriva fino al governo, passando per provincia, regione e associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il sottosegretario Albano a Lecco: incontri con le imprese e un patto per il futuro del territorio Articoli correlati Imprese: Tecnologia e territorio, al via a Sassari il progetto della Camera di Commercio 'Camera del Futuro'La Camera di Commercio di Sassari muove un passo importante verso il futuro con il progetto 'Camera del Futuro'. Confartigianato Casentino. I presidenti di categoria a confronto con le imprese del territorioArezzo, 9 febbraio 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo promuove un confronto diretto tra presidenti delle varie categorie economiche... Contenuti utili per approfondire Il sottosegretario Albano a Lecco... Temi più discussi: Albano (Mef): ‘Presto la relazione sul gioco al Parlamento’; Dati su giochi e scommesse, Albano (Mef): Relazione in arrivo a breve, massimo impegno del Governo; Dati gioco pubblico, Albano (MEF): Il Governo sta lavorando per trasmettere la relazione al Parlamento quanto prima; Carburanti: Mef, Governo monitora situazione per valutare ulteriori interventi. Lucia Albano a Caprera per il 17 marzo, deposta la corona del Governo sulla tomba di GaribaldiNel giorno dedicato a Unità nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera, il sottosegretario del Mef ha partecipato alla commemorazione a Sassari su delega di Palazzo Chigi ... lanuovariviera.it Albano, a breve elevazione a primo livello del Commissariato San BenedettoAvanti su potenziamento del Commissariato e sulla nuova sede a San Benedetto del Tronto. Così la sottosegretaria al ministero dell'Economia e delle Finanze, Lucia Albano che, ieri, presso il ... ansa.it SEI DI ALBANO LAZIALE SE........ - facebook.com facebook