Confartigianato Casentino I presidenti di categoria a confronto con le imprese del territorio

Questa mattina a Arezzo si è tenuto un incontro tra i presidenti di categoria di Confartigianato e le imprese del Casentino. I rappresentanti hanno ascoltato le esigenze delle aziende e discusso delle sfide che affrontano ogni giorno. La riunione si è svolta in modo diretto, senza fronzoli, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete per le imprese del territorio.

Arezzo, 9 febbraio 2026 –  Confartigianato Imprese Arezzo promuove un confronto diretto tra presidenti delle varie categorie economiche dell’Associazione e le imprese del territorio del Casentino. Un appuntamento pensato per dare voce alle esigenze delle aziende locali e costruire risposte condivise alle sfide economiche e organizzative del contesto attuale. L’incontro è aperto alle imprese associate e rappresenta un’occasione di ascolto e partecipazione attiva, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle categorie e il legame tra Confartigianato e il territorio. L’evento si terrà mercoledì 11 febbraio alle ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

