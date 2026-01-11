Francesca Albanese scatena ancora il caos nel Pd | cosa sta succedendo

Francesca Albanese torna a far parlare di sé all’interno del Pd, suscitando nuove tensioni. Dopo aver riscosso un certo consenso, ha nuovamente attirato l’attenzione critica con le sue dichiarazioni, creando divisioni tra i membri del partito. La sua posizione su temi delicati come la questione israeliana e le recenti contestazioni hanno riacceso il dibattito interno, evidenziando come le opinioni personali possano influenzare il clima e le dinamiche politiche del partito.

Ci risiamo. Dopo averla portata in palmo di mano, idolatrata per mesi per la causa pro-Pal salvo andare in tilt quando sul palco ha sbeffeggiato il sindaco dem di Reggio Emilia reo di aver ricordato gli ostaggi israeliani presi dai terroristi di Hamas, Francesca Albanese torna a spaccare il Partito democratico. Le dichiarazioni dopo l'assalto dei centri sociali alla sede de La Stampa poi («Sia anche un monito per i giornalisti») hanno fatto il resto. Al centro c'è la cittadinanza onoraria, già concessa da alcuni Comuni di sinistra e il cui iter è stato avviato tre mesi fa anche da quello di Bologna, ma ormai è un percorso a ostacoli.

