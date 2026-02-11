Elisabetta Gualmini si prepara a lasciare il Pd. Secondo fonti vicine al partito, sta per annunciare l’addio ufficiale. La notizia circola da giorni e ora sembra quasi certa che la politica bolognese stia per cambiare ancora una volta.

Bologna, 11 febbraio 2026 – Elisabetta Gualmini sarebbe in procinto di ufficializzare il suo addio al Pd, secondo quanto sia apprende da ambienti del partito. L'eurodeputata, che appartiene alla minoranza riformista, da tempo viene descritta in grande sofferenza rispetto alla linea assunta dal Pd e anche la scorsa settimana era stata tra quanti avevano criticato il video sui social network del partito in cui si equiparava a Casapound chi vota sì al referendum: "Quindi chi sosteneva la mozione Martina nel 2019 e il programma Pd del 2022 erano tutti fascisti", aveva commentato su X. Ora, secondo quanto viene riferito, la Gualmini avrebbe deciso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Gualmini pronta a lasciare il Pd: cosa sta succedendo

