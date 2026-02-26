Elodie diserta Sanremo 2026 | alle sfilate di Milano sfoggia il caschetto vaporoso e retrò

Elodie ha scelto di non prendere parte a Sanremo 2026, preferendo invece essere presente alla Milano Fashion Week. Durante l’evento di moda, ha sfoggiato un look che richiama uno stile retrò con un caschetto vaporoso. La cantante si è mostrata con un’immagine diversa dal solito, attirando l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.

Elodie ha disertato Sanremo 2026 e ne ha approfittato per partecipare alla Milano Fashion Week: ecco il suo look da diva retrò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Elodie arriva alla sfilata di Prada

