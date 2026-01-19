dmo sannio matesino prorogati i termini per aderire al patto di destinazione

È stata prorogata al 15 febbraio 2026 la scadenza per aderire al Patto di Destinazione della DMO Sannio Matesino. La nuova data riguarda enti pubblici, operatori privati e il Terzo Settore interessati alla partecipazione nella governance turistica del territorio. Questa proroga offre ulteriori opportunità per chi desidera contribuire allo sviluppo sostenibile e condiviso del Sannio Matesino.

C’è più tempo per aderire al Patto di Destinazione della DMO del Sannio Matesino. Il termine per la presentazione delle adesioni è stato infatti prorogato alle ore 18:00 del 15 febbraio 2026, consentendo a soggetti pubblici, operatori privati e realtà del Terzo Settore di partecipare con maggiore consapevolezza alla costruzione di un modello di governance turistica condiviso e strutturato. «L’adesione al Patto – spiegano i promotori – rappresenta un passaggio fondamentale per poter contribuire alla definizione di una strategia turistica unitaria e per accedere alle future azioni di promozione, qualificazione dell’offerta e sviluppo della Destination Management Organization (DMO). 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

DMO Sannio Matesino: confronto con gli operatori e avvio della fase conclusiva verso il Patto di Destinazione

Recentemente si è tenuta una riunione della DMO Sannio Matesino, promossa dal Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. L'incontro ha rappresentato un passo importante nel confronto con gli operatori locali e l’avvio della fase conclusiva verso l’approvazione del Patto di Destinazione, segnando un momento chiave nel percorso di candidatura e sviluppo del progetto.

