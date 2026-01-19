prorogati i termini per aderire al patto di destinazione della dmo sannio matesino

È stato prorogato il termine per aderire al Patto di Destinazione della DMO Sannio Matesino. Questa opportunità permette a operatori e stakeholders del territorio di partecipare a un progetto di promozione e sviluppo locale. La nuova scadenza offre più tempo per valutare e aderire a questa iniziativa, contribuendo alla crescita sostenibile della zona. Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali della DMO Sannio Matesino.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è più tempo per aderire al Patto di Destinazione della DMO del Sannio Matesino. Il termine per la presentazione delle adesioni è stato infatti prorogato alle ore 18:00 del 15 febbraio 2026, consentendo a soggetti pubblici, operatori privati e realtà del Terzo Settore di partecipare con maggiore consapevolezza alla costruzione di un modello di governance turistica condiviso e strutturato. L’Avviso Pubblico è rivolto a tutti i soggetti interessati a contribuire alla definizione di una strategia turistica unitaria, fondata sulla cooperazione tra istituzioni, imprese, Pro Loco, Terzo Settore e comunità locali, in linea con le Linee Guida regionali per il riconoscimento delle Destination Management Organization (DMO). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

DMO Sannio Matesino: confronto con gli operatori e avvio della fase conclusiva verso il Patto di Destinazione

Recentemente si è tenuta una riunione della DMO Sannio Matesino, promossa dal Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. L'incontro ha rappresentato un passo importante nel confronto con gli operatori locali e l’avvio della fase conclusiva verso l’approvazione del Patto di Destinazione, segnando un momento chiave nel percorso di candidatura e sviluppo del progetto.

San Salvatore Telesino, presentazione della DMO del Sannio Matesino

Giovedì 23 gennaio si terrà presso l’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino l’incontro di presentazione della nuova DMO del Sannio Matesino. L’evento, organizzato dal Comitato Promotore, illustrerà la visione e gli obiettivi dell’organizzazione turistica dedicata alle aree delle Valli Telesina, Titerno, Tammaro, Fortore, Volturno e Isclero. Un momento importante per conoscere le strategie di promozione e sviluppo del territorio.

