Geopolitica e imprese | Luiss crea osservatorio per navigare tra rischi globali e nuove sfide economiche

Geopolitica e imprese: la Luiss lancia un osservatorio per affrontare le nuove sfide globali. L’Università Luiss Guido Carli di Roma ha presentato un nuovo Osservatorio sul rischio geopolitico, uno strumento pensato per supportare le aziende italiane in un contesto internazionale sempre più complesso e instabile. L’iniziativa, guidata da Giampiero Massolo, mira a fornire alle imprese una bussola per orientarsi in un mondo dove le dinamiche economiche sono sempre più intrecciate con quelle politiche e strategiche, e dove la sicurezza nazionale assume un peso crescente nelle decisioni di investimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

