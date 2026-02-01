L’Emporio solidale da record Oltre 1.300 accessi nel 2025

L’Emporio Solidale di Montespertoli ha segnato un record nel 2025. Durante l’anno, sono stati oltre 1.300 gli accessi totali, con una media di circa 38 famiglie al mese, pari a 116 utenti. Un numero che dimostra quanto il servizio sia diventato un punto di riferimento per tante persone in difficoltà.

Nel corso del 2025, l' Emporio Solidale ha seguito in media sul territorio montespertolese 38 nuclei familiari al mese per un totale di 116 utenti mensili, registrando 1.304 accessi complessivi (per una media di 109 accessi al mese). Sono i primi numeri legati all'attività dell' Emporio Solidale "Le dodici ceste", emersi ieri a margine del rinnovo del protocollo d'intesa del progetto che vede coinvolti Comune di Montespertoli, la Confraternita della Misericordia, la Propositura di Sant'Andrea e la Pubblica Assistenza Croce d'Oro. Per un'iniziativa rivolta alle persone ed alle famiglie in condizioni di fragilità socio-economica.

