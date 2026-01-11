Crans-Montana il video riemerge dopo la strage | camerieri e clienti tra fiamme scenografiche nel locale

Dopo l’incendio che ha coinvolto un locale a Crans-Montana, emergono nuove immagini che mostrano i momenti di emergenza tra fiamme e panico. L’evento, che ha causato numerose vittime, è ora oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità svizzere. Questa vicenda resta un tragico episodio che ha profondamente colpito la comunità locale e richiede una rigorosa analisi delle cause.

Il devastante incendio costato la vita a decine di persone nella località turistica di Crans-Montana continua a essere al centro delle indagini delle autorità elvetiche. Nelle ultime ore è riemerso un filmato promozionale, della durata di poco più di mezzo minuto, che mostra l’interno del locale notturno dove si è sviluppato il rogo di Capodanno e documenta l’uso abituale di effetti pirotecnici in sala, a stretto contatto con clienti e personale. Il video, recuperato dalla stampa svizzera dopo la sua rimozione dai social, è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato dai media locali, i proprietari del bar avrebbero provveduto, subito dopo la tragedia, a cancellare profili e contenuti online relativi al club, nel tentativo di azzerare la propria presenza digitale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: “Guardate bene camerieri e clienti…” Leggi anche: Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: camerieri e clienti con fontane scintillanti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Antonella Clerici e Mara Venier: parole dure dopo la tragedia di Crans-Montana. Crans-Montana, il buco nero dei video cancellati: l’inchiesta svizzera (ri)parte dalle possibili prove sparite - Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone ... ilfattoquotidiano.it

