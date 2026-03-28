Il ragazzo di Trescore

Un episodio che riguarda un giovane di Trescore ha attirato l’attenzione nelle ultime ore. La vicenda coinvolge un ragazzo e si inserisce in un quadro più ampio di situazioni che coinvolgono i giovani della zona. Al momento, si conoscono pochi dettagli e non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

Che succede ai nostri ragazzi? Certo, possiamo cavarcela, consolandoci del fatto che l’accaduto di Trescore resta un’eccezione. Però è la spia di un fallimento educativo. Il ragazzo sembra ben determinato e lucido. Sapeva che cosa voleva, ha scritto un “manifesto” di intenti, lui o ChatGpt, poco importa, per diventare protagonista, per sfuggire alla noia, al non-senso di vivere, all’anonimato. Ogni giorno, attraverso un minuscolo smartphone, ad ogni adolescente arriva in casa il mondo intero, fatto di guerre, di avventure, di folle, di relazioni virtuali, di influencer, di emozioni artificialmente indotte, di parole e di immagini, di “reels”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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