Il Vescovo interviene sull’aggressione a Trescore | Spero che il ragazzo comprenda quanto accaduto ascoltando la testa e il cuore

Durante la visita pasquale in tribunale a Bergamo, il vescovo ha commentato l’aggressione avvenuta a Trescore, esprimendo la speranza che il ragazzo coinvolto possa comprendere quanto accaduto, ascoltando sia la testa sia il cuore. Ha inoltre espresso vicinanza alla professoressa aggredita e al settore scolastico, sottolineando l’importanza di affrontare il tema con attenzione.

L’ANALISI. Le parole di monsignor Francesco Beschi durante la tradizionale visita per Pasqua in Tribunale a Bergamo nella mattinata di giovedì 26 marzo: la vicinanza alla prof aggredita e al mondo della scuola. Il Segretario di Stato Pietro, il Cardinale Pietro Parolin: «Non bastano le norme, puntare su educazione». «La speranza è che riesca a comprendere quanto accaduto, ascoltando la testa e soprattutto il cuore» sono queste le parole del V escovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, rivolte al giovanissimo autore dell’accoltellamento della professoressa nell’istituto comprensivo Da Vinci a Trescore. Durante il tradizionale scambio di... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Vescovo interviene sull’aggressione a Trescore: «Spero che il ragazzo comprenda quanto accaduto, ascoltando la testa e il cuore» Articoli correlati Leggi anche: Professoressa accoltellata, il sindaco di Trescore: “Gravemente turbato per quanto accaduto” “Quanto accaduto a Trescore è un caso limite, ma c’è un problema che riguarda tutti i ragazzi”Il dottor Filippo Tancredi, psichiatra psicoterapeuta, che dirige a Bergamo il Centro Anisé, invita a riflettere sulle problematiche comunicative e... Altri aggiornamenti su Vescovo interviene Temi più discussi: L’Algeria attende il Papa: ne parliamo con il Vescovo di Orano; Leone XIV ai vescovi francesi: Misericordia per gli abusi e accoglienza per il Vetus Ordo; Il Papa interviene sulla crisi della Chiesa in Francia; Torna la messa della vigilia di Natale con il vescovo Michele Tomasi alla stazione delle corriere: Luogo simbolo dell’emarginazione. Il vescovo di Ozieri sul processo Becciu: chiedendo un nuovo dibattimento l’ordinanza consente di ristabilire verità, equilibrio e dignità (Letizia Lucarelli)Il vescovo di Ozieri, Corrado Melis, interviene sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il cardinale Giovanni Angelo Becciu, sottolineando come rinnovare il dibattimento del processo di primo grado, c ... farodiroma.it Dibattito sulla città multietnica: Mettere al centro la sicurezza . E occorre investire sulla scuolaClaudiu Stanasel e Jonathan Targetti intervengono sulla proposta del vescovo Nerbini . La Consulta per gli stranieri può essere un punto di partenza ma servono regole chiare . . msn.com LeggoCassino.it. . Il giorno dopo il corteo, il vescovo Antonazzo interviene sulla vertenza Stellantis: "Cassino oggi è una battaglia simbolica ma anche molto concreta: simbolica perché mostra il fallimento di una transizione senza governo industriale; concreta - facebook.com facebook