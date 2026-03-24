Arezzo, 24 marzo 2026 – Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e di tutte le Autorità civili e militari si è svolta questa mattina la cerimonia di svelatura d ella targa di intitolazione del “Parco Filippo Bertini, Medaglia d’argento al merito civile”, situato in prossimità del Villaggio Dante e adibito ad area giochi, campi da tennis e calcetto. L’intitolazione rende omaggio alla memoria e al sacrificio di Filippo Bertini, vigile del fuoco del Comando di Arezzo, tragicamente scomparso il 20 dicembre 1999 all’età di 27 anni durante un intervento di soccorso sulla E45.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini il parco adiacente al Villaggio Dante

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