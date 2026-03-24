L’Aviazione dell’Esercito celebra 75 anni di storia maxi esercitazione sulle colline di Coriano

L'Aviazione dell'esercito ha festeggiato i 75 anni di attività con una grande esercitazione a Rimini, sulle colline di Coriano. All'evento hanno partecipato il 7° reggimento “Vega”, con gli elicotteri, e le unità di fanteria aeromobile del 66° reggimento “Trieste”. Durante l'esercitazione sono stati impiegati diversi mezzi e personale militare.

Il 7° reggimento “Vega” e il 66° reggimento “Trieste” hanno mostrato le capacità degli elicotteri e dei militari in scenari operativi complessi L'Aviazione dell'esercito celebra i suoi 75 anni di storia e, in occasione di questo appuntamento, a Rimini è stata organizzata una maxi esercitazione col 7° reggimento “Vega” e i suoi elicotteri all'avanguardia e le unità di fanteria aeromobile del 66° reggimento “Trieste”. Nella mattinata di martedì le operazioni, alla presenza del generale di brigata Giovanni Quartuccio, il Prefetto Giuseppina Cassone, il Questore Ivo Morelli e il vescovo monsignor Nicolò Anselmi, sono partite dall'aeroporto militare “Vassura” con gli elicotteri che hanno volato verso l’area addestrativa di Coriano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L’Aviazione dell’Esercito celebra 75 anni di storia, maxi esercitazione sulle colline di Coriano Articoli correlati Via Romagna arriva anche a Coriano: turismo sostenibile tra colline e panoramiIl grande itinerario cicloturistico di 462 chilometri che collega Comacchio a San Giovanni in Marignano attraversa anche le colline di Coriano Anche... Alfa Romeo celebra 75 anni di vicinanza all’Arma dei CarabinieriSi è appena concluso l’avvincente “Arma 1814 Ski Challenge”, la manifestazione che ha trasformato la più complessa esercitazione alpina dell’Arma dei... Aggiornamenti e notizie su L'Aviazione dell'Esercito celebra 75... Temi più discussi: LA AVES COMPIE 75 ANNI – SEMINARIO STORICO A VITERBO; Colombia, aereo militare caduto: sono almeno 66 le vittime; Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; Spariti i caccia cinesi intorno a Taiwan: cosa c'è dietro lo stop. L’Aviazione dell’Esercito celebra 75 anni di storia, maxi esercitazione sulle colline di Coriano (Foto Migliorini)Da articolo: L’Aviazione dell’Esercito celebra 75 anni di storia, maxi esercitazione sulle colline di Coriano ... riminitoday.it L'aviazione dell'esercito celebra 75 anni di storia con una esercitazioneSono stati gli equipaggi di volo del 7° Reggimento AVES Vega e le unità di fanteria aeromobile del 66° reggimento Trieste i protagonisti dell'attività dimostrativa che si è tenuta nella mattinata ... msn.com La guerra contro l’Iran rischia di mettere in crisi l’aviazione civile: a ventitré giorni dall’inizio del conflitto scatenato da USA e Israele le previsioni sono molto negative, dicono le compagnie aeree al Financial Times L'articolo completo nel primo commento #avia - facebook.com facebook #Aviazione: Verticon, #Leonardo consegna a Intermountain Health il primo simulatore ETD VxR per elicotteri AW109 @Leonardo_live @Leonardo_IT x.com