L’Aviazione dell’Esercito celebra 75 anni di storia maxi esercitazione sulle colline di Coriano

Da riminitoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aviazione dell'esercito ha festeggiato i 75 anni di attività con una grande esercitazione a Rimini, sulle colline di Coriano. All'evento hanno partecipato il 7° reggimento “Vega”, con gli elicotteri, e le unità di fanteria aeromobile del 66° reggimento “Trieste”. Durante l'esercitazione sono stati impiegati diversi mezzi e personale militare.

Il 7° reggimento “Vega” e il 66° reggimento “Trieste” hanno mostrato le capacità degli elicotteri e dei militari in scenari operativi complessi L'Aviazione dell'esercito celebra i suoi 75 anni di storia e, in occasione di questo appuntamento, a Rimini è stata organizzata una maxi esercitazione col 7° reggimento “Vega” e i suoi elicotteri all'avanguardia e le unità di fanteria aeromobile del 66° reggimento “Trieste”. Nella mattinata di martedì le operazioni, alla presenza del generale di brigata Giovanni Quartuccio, il Prefetto Giuseppina Cassone, il Questore Ivo Morelli e il vescovo monsignor Nicolò Anselmi, sono partite dall'aeroporto militare “Vassura” con gli elicotteri che hanno volato verso l’area addestrativa di Coriano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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