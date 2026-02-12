Impianto agrivoltaico da 20 ettari sulle colline di Via del Tesoro | il Comitato solleva dubbi e chiede tutela

Un impianto agrivoltaico di quasi 10 megawatt sorgerà sulle colline di Falconara, coprendo circa 20 ettari. Il Comitato locale ha già sollevato dubbi sulla sua realizzazione e chiede maggiori tutele per l’ambiente e il territorio. La questione divide gli abitanti: alcuni sono favorevoli all’energia pulita, altri temono danni all’ecosistema. Nei prossimi giorni si attende una riunione pubblica per chiarire i prossimi passi.

FALCONARA – Un impianto solare fotovoltaico da 9,99 MWp su un'area di circa 20 ettari, equivalenti a circa 30 campi da calcio nelle colline di via del Tesoro. La segnalazione del progetto, attualmente in fase di autorizzazione presso il Comune di Falconara Marittima tramite procedura abilitativa semplificata (PAS), arriva dal Comitato "Tutela Via del Tesoro", che esprime forte preoccupazione al riguardo. L'intervento, proposto da una multinazionale attiva nella progettazione e realizzazione di grandi impianti di produzione energetica, dovrebbe sorgere in regime agro-fotovoltaico in un'area che, secondo il Comitato, presenta un alto valore paesaggistico e agricolo.

