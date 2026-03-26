Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto che conferma le dimissioni della ministra del turismo, presentate nelle ultime ore. Su proposta del presidente del Consiglio, è stato deciso di affidare temporaneamente la responsabilità del ministero alla presidente del consiglio. La nomina di un nuovo ministro è ancora in fase di definizione.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Il decreto è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La premier ringrazia l'ex ministra: "Ha lavorato con grande dedizione" Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate nelle scorse ore dalla ministra Daniela Santanchè dalla carica di ministro del turismo e si affida l'interim del dicastero alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Lo rende noto il Quirinale. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - A Giorgia Meloni l'interim del ministero del turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè

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