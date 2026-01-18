i nodi e le prospettive con cgil cisl e uil

Il confronto tra Cgil, Cisl e Uil a Ferrara affronta temi chiave come i costi energetici, la captazione dell’anidride carbonica e le sfide della transizione ecologica. In un contesto geopolitico complesso, le organizzazioni sindacali analizzano le prospettive future, considerando anche il ricambio generazionale e le implicazioni per il mondo del lavoro. Un momento di riflessione sulla sostenibilità e sulle strategie da adottare per un futuro più equilibrato.

FERRARA Costi energetici, captazione dell’anidride carbonica. Il contesto geopolitico globale, le sfide della transizione e la necessità del ricambio generazione. L’integrazione tra mondo produttivo e ricerca finendo con la percezione del ‘fabbricone’ nell’immaginario collettivo ferrarese. L’iniziativa ‘Chimica, chi vuole scommettere sul futuro" realizzata dal Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec ieri mattina in sala Estense sa di prospettiva più che di passato. Non solo perché il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla e il vicesindaco Alessandro Balboni spiegano a chiare lettere che ci sono ragionamenti in corso con aziende che si vogliono insediare al Polo, ma anche perché i sindacati di categoria – condizione estremamente positiva – al di là di constatare i problemi (che esistono) si mettono "a disposizione" per individuare assieme alle istituzioni una soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

