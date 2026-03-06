Oggi si è saputo che la Cgil è il sindacato con il maggior numero di delegati in Nuove Acque, con tre rappresentanti che si collocano in parità con la Cisl e uno con la Uil. La notizia riguarda la composizione delle rappresentanze sindacali aziendali di questa società. L’informazione è stata diffusa a Arezzo il 6 marzo 2026.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Cgil primo sindacato in Nuove Acque, 3 delegati alla pari con Cisl e 1 alla Uil. Eletta la Rsu di Nuove Acque. Hanno votato 191 lavoratori su 222 aventi diritto. 3 delegati ciascuno a Filctem Cgil e Femca Cisl e 1 a UilTec. “La partecipazione al voto è stato ottima – commenta Elisa Calori, Segretaria provinciale Filctem. E anche il nostro risultato è stato buono. Seppur a parità di delegati con la Femca, noi abbiamo ottenuto 87 voti contro 76. Ringraziamo tutti i lavoratori, gli eletti, i non eletti, la Commisione elettorale e quanti hanno deciso di mettere a disposizione di tutti il loro impegno e il loro tempo. Il risultato è anche il frutto della collaborazione tra le nostre federazioni di categoria di Siena e Arezzo nonché della struttura regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

