Gaza raid israeliano uccide tre giornalisti | stavano filmando un campo profughi

Un raid israeliano nella zona di Zahraa, nel centro di Gaza, ha provocato la morte di tre giornalisti palestinesi che stavano documentando un campo profughi. L’incidente evidenzia la grave situazione di conflitto nella regione e la pericolosità per i professionisti dell'informazione impegnati nel raccontare i fatti. La notizia sottolinea l'importanza di un'informazione accurata e imparziale in contesti di tensione e conflitto.

(LaPresse) Un attacco israeliano sulla città di Zahraa, nel centro di Gaza, ha colpito un veicolo che trasportava tre giornalisti palestinesi, uccidendoli. Stavano filmando un campo profughi di recente istituzione gestito da un comitato del governo egiziano, ha detto Mohammed Mansour, portavoce del comitato. I corpi di due di loro sono stati portati all'ospedale Shifa di Gaza City, mentre il terzo è stato portato all'ospedale Al-Aqsa Martyrs. Le riprese mostrano il veicolo carbonizzato e distrutto dall'esplosione sul ciglio della strada, con il fumo che ancora saliva dai rottami e i detriti sparsi tutt'intorno.

