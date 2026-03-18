Cassano a gamba tesa | Io senza il Var col gol di Muntari ho perso uno scudetto Gli juventini hanno fatto più danni della grandine

L’ex attaccante ha commentato duramente il gol di Muntari, dichiarando che senza l’uso del Var avrebbe perso uno scudetto. Ha anche criticato gli juventini, sostenendo che hanno causato più danni della grandine. Le sue parole si concentrano sulle decisioni arbitrali e sulle ripercussioni che, secondo lui, hanno influenzato il corso della stagione calcistica italiana.

Cassano a gamba tesa: le durissime dichiarazioni dell’ex attaccante sul famoso gol fantasma di Muntari e le feroci critiche al sistema italiano. Le antiche rivalità tornano prepotentemente alla ribalta attraverso infuocate dichiarazioni. Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha riaperto una ferita mai rimarginata per il Milan. L’ex attaccante è tornato a parlare del celeberrimo scontro del 2012 contro la Juventus, focalizzandosi sul gol fantasma di Muntari. In quell’occasione, il pallone aveva nettamente superato la linea difesa da Gianluigi Buffon, ma l’arbitro non convalidò la rete, scatenando polemiche destinate a durare per decenni nel panorama nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cassano a gamba tesa: «Io senza il Var col gol di Muntari ho perso uno scudetto. Gli juventini hanno fatto più danni della grandine» Articoli correlati Cassano esagera: “La Juve ha fatto più danni della grandine, ora fa la morale ma non rompesse il c**zo! Ho perso uno Scudetto per il gol di Muntari”Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Allegri: “Lo Scudetto 2012 non l’abbiamo perso per il gol di Muntari, ma dopo. Un episodio …”C'è stato, però, anche modo di parlare di quanto successo sabato sera, in occasione di Inter-Juventus, con l'espulsione di Pierre Kalulu per doppia...