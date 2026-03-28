Dopo una perquisizione in un hotel di Roma, un europarlamentare ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha scritto che l’Italia è ormai un regime. La questura ha risposto affermando che si trattava di controlli di routine. L’europarlamentare ha anche dichiarato di essere stato bloccato per circa un’ora prima di partecipare a una manifestazione, associando l’episodio al Decreto legge.

«L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto». Questo il post che ha pubblicato nella prima mattinata di sabato l’europarlamentare Ilaria Salis di Avs per denunciare un controllo da parte degli agenti del commissariato di zona nei suoi confronti. Diversa la ricostruzione della questura che parla invece di un controllo di routine dopo che era scattato l’allarme «web alloggiati» sull’ospite della struttura ricettiva per motivi tuttora da accertare e comunque per un provvedimento segnalato dall’estero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il post di Salis dopo la perquisizione in hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La questura: «Controlli di routine»

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