Il post di Salis dopo il controllo a Roma | L' Italia ormai è un regime La questura | Controlli di routine

Dopo un controllo a Roma, un europarlamentare ha pubblicato un post in cui ha affermato che l'Italia sarebbe diventata un regime. La questura ha risposto specificando che si trattava di controlli di routine. L'europarlamentare ha anche dichiarato di essere stato fermato per circa un'ora in vista di una manifestazione, attribuendo l'episodio a un effetto del decreto in vigore.

«L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto». Questo il post che ha pubblicato nella prima mattinata di sabato l’europarlamentare Ilaria Salis di Avs per denunciare un controllo da parte degli agenti del commissariato di zona nei suoi confronti. Diversa la ricostruzione della questura che parla invece di un controllo di routine dopo che era scattato l’allarme «web alloggiati» sull’ospite della struttura ricettiva per motivi tuttora da accertare e comunque per un provvedimento segnalato dall’estero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il post di Salis dopo il controllo a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La questura: «Controlli di routine» Articoli correlati Leggi anche: Il post di Salis dopo la perquisizione in hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La questura: «Controlli di routine» Leggi anche: Il post dopo la perquisizione in hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La questura: «Controlli di routine» Aggiornamenti e notizie su Il post di Salis dopo il controllo a... Temi più discussi: Salis perquisita in hotel a Roma: Italia ormai è un regime. Questura: Segnalazione da Paese terzo, atto dovuto; Addio a Gino Paoli, Fabio Fazio: 'Poeta grandissimo', Salis: 'Ha raccontato la sensibilità dell'animo umano'; Gino Paoli, i messaggi dei politici da La Russa e Salvini a Schlein e Beppe Grillo. Avs denuncia, 'per l'eurodeputata Salis controllo di polizia preventivo in hotel'Bonelli e Fratoianni: 'Vicenda grave a poche ore dalla manifestazione di oggi'. La Questura: 'Nessun legame con il corteo'. Controllo partito da una segnalazione dalla Germania (ANSA) ... ansa.it Ilaria Salis e la perquisizione in hotel a Roma: «L'Italia ormai è un regime». La questura: «Controlli di routine»La denuncia dell'eurodeputata di Avs: «Bloccata per un'ora in vista della manifestazione. Effetto del Decreto Sicurezza ... roma.corriere.it BRONTE, DENUNCIATO 48ENNE: IN TASCA UN COLTELLO DURANTE I CONTROLLI DEI CARABINIERI Bronte – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione del porto abusivo di armi, i Carabinieri del Radiomobile della Comp - facebook.com facebook Un cittadino straniero di 23 anni, pluripregiudicato, nel corso di controlli di Polizia aveva mostrato evidenti segni di radicalizzazione, minacciando gli agenti con frasi a sfondo religioso e inneggiando ad Allah e al Corano. Considerata la sua pericolosità social x.com