Secondo la classifica di Vogue Business, Polimoda Firenze, l'Istituto Marangoni e il Politecnico di Milano sono tra le quattordici migliori scuole di moda a livello mondiale. Queste istituzioni si distinguono per la qualità dei programmi e la presenza internazionale, confermando il ruolo centrale dell’Italia nel settore della moda e del design. La graduatoria evidenzia l’eccellenza delle scuole italiane nel contesto globale, sottolineando il loro impatto e riconoscimento internazionale.

Il Polimoda Firenze non sarebbe una scuola di moda ma – si legge nella valutazione – vi rientra perché offre i corsi di fashion design tra i più apprezzati al mondo. Il report si basa su reputazione accademica, requisiti di ammissione, risultati degli ex studenti, coinvolgimento nel settore, tasse universitarie e punti di forza unici di ogni scuola. Quali i vantaggi delle accademie italiane secondo gli esperti di Vogue Business? L’Istituto Marangoni “ha un’impronta più globale rispetto ad altre scuole di moda e insegnamenti ampi, ma radicati nella storia dell’artigianato italiano, con ogni sede che offre un focus specifico: Milano e Parigi sono note soprattutto per il fashion design; Firenze è orientata all’arte e alla comunicazione visiva; mentre Londra ha una solida reputazione per i suoi corsi di laurea in styling, comunicazione e business”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Polimoda Firenze, Marangoni e Politecnico Milano fra le scuole migliori del mondo. La classifica di Vogue Business

