Le conseguenze della guerra si fanno sentire anche nelle tasche delle famiglie foggiane, con un aumento stimato di circa 90 milioni di euro nei costi energetici. Circa un mese fa, la crisi geopolitica ha subito un nuovo impulso con l'inizio del conflitto in Iran, contribuendo a peggiorare la situazione economica generale. L’aumento delle spese per l’energia si aggiunge alle tensioni già esistenti in un periodo di instabilità globale.

Circa un mese fa i già precari equilibri geopolitici hanno subito l’ennesimo scossone, con l’avvio del conflitto in Iran. Come accadde nel 2022, quando le preesistenti tensioni tra Russia e Ucraina deflagrarono in una lunga guerra che ancora oggi appare lontana dalla sua conclusione, gli effetti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Il peso della guerra sui conti delle famiglie foggiane: solo l'energia ci costerà 90 milioni di euro in più

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