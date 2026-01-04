A Monreale, il Partito Democratico riapre la propria sede dopo più di otto anni di chiusura. Dopo un periodo caratterizzato da attività online e le restrizioni legate alla pandemia, questa riapertura segna un passo importante per il rafforzamento del confronto e della partecipazione locale. La nuova sede rappresenta un punto di riferimento per il Partito Democratico e per la comunità di Monreale.

Monreale – Dopo oltre otto anni di chiusura, tra attività virtuali e pandemia che ha svuotato le piazze e riempito i salotti, il Partito Democratico torna ad avere una sede a Monreale. E sabato scorso si è tenuto un incontro inaugurale nella centralissima sede al nr. 67 della via Venero, segnale che la voglia di . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A Monreale il Partito Democratico torna ad avere una sede

Leggi anche: A Taurianova, inaugurata la nuova sede del Partito Democratico

Leggi anche: Allarme del Partito Democratico: "Alcune associazioni senza sede. A rischio il futuro a palazzo Valli"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Monreale piange la scomparsa di Francesco Macchiarella, figura storica del Circolo del Partito Democratico e compagno di lunga data, da sempre impegnato nella vita politica e civile della città. La notizia, diffusa questa mattina dal segretario del circolo Raim - facebook.com facebook